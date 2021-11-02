В Пентагоне заявили, что к 2050 году Китай превзойдет США

Китай наращивает свои ядерные силы намного быстрее, чем прогнозировали официальные лица США всего год назад, говорится в докладе Пентагона.

Согласно отчету, наращивание военной мощи позволит Пекину к середине века превзойти глобальную мощь США.

В докладе также говорится, что количество китайских ядерных боеголовок может вырасти до 700 в течение шести лет, а к 2030 году может превысить и 1000.

Пентагон не сообщает, сколько ядерных боеголовок у Китая сейчас, но год назад ведомство утверждало, что количество находится в пределах 200 и “вероятно, удвоится к концу этого десятилетия”.

Для сравнения, у Соединенных Штатов имеются 3750 единиц ядерного оружия.