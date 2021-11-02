В России назвали причину крушения самолета над Иркутском

Следственный комитет России рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна в качестве версий крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщают “Известия”.

Ранее байкало-ангарский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Цедрик сообщил, что на борту разбившегося самолета Ан-12 могли находиться еще двое пассажиров, помимо семи членов экипажа.

Белорусская авиакомпания «Гродно», которой принадлежал самолет, не может достоверно сказать, сколько было на борту человек: семь или девять.

Напомним, что самолет Ан-12 выполнявший рейс Якутск – Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха. Перед этим экипаж запросил уход на второй круг.

Сообщалось, что на борту Ан-12 находились семь человек – граждане Украины, Беларуси и России. Все они погибли.