Сторонники Саакашвили обещают ежедневные акции протеста возле тюрьмы

Перед зданием тюрьмы в городе Рустави, где отбывает срок экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, каждый вечер будут проходить акции протеста его сторонников, сообщает “Спутник Грузия”.

Сам бывший президент, продолжающий голодовку, призывает своих сторонников к "поствыборной революции" для смены власти в стране. Служба госбезопасности Грузии уже отреагировала на это заявление Саакашвили и предупредила, что призывы к насильственному свержению власти караются лишением свободы на срок до трех лет.

Помимо протестов у Руставской тюрьмы, сторонники Саакашвили проводят акции в регионах страны перед большим митингом в Тбилиси, который намечен на 6 ноября.