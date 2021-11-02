Белый дом: количество кибератак из России снизилось

Количество атак хакеров из России на объекты в США ощутимо снизилось. Об этом заявил директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис, передает ТАСС.

При этом американское правительство не может установить, с чем связано снижение активности кибератак.

“Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России”, – отметил чиновник Белого дома. Он также предположил, что сложившаяся ситуация может быть следствием того, что хакеры “залегли на дно”, чувствуя опасность из-за переговоров России и США.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует продолжение контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном. По его словам, одной из сфер, в которой диалог между державами необходим, продолжает оставаться кибербезопасность.