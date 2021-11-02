Заседание Наблюдательного совета и правления банка АВВ

На совместном с правлением заседании председатель Наблюдательного совета Шахмар Мовсумов представил двух новых членов правления – Матина Эйнуллаева и Фахри Исмайлова. На встрече также присутствовали бывшие члены Наблюдательного совета Рустам Шахбазов и Саида Байрамова.

Председатель совета выразил им благодарность за их многолетнюю плодотворную работу, вручив памятные награды от имени банка.

Далее членам Наблюдательного совета был презентован корпоративный профиль ABB, а также продемонстрирован видеоматериал, посвященный жизнедеятельности банка.

Состав Наблюдательного совета банка АВВ был переизбран на внеочередном общем собрании акционеров банка, которое состоялось 25 октября 2021 года. Шахмар Мовсумов, Эмин Гусейнов, Халид Ахадов, Матин Эйнуллаев, Фахри Исмаилов были избраны членами Наблюдательного совета банка АВВ. Шахмар Мовсумов был повторно назначен председателем Наблюдательного совета банка. Члены заседания также рассмотрели назначение председателя правления банка АВВ Аббаса Ибрагимова, который вновь был назначен председателем правления.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/ или в Информационном центре №937, а также официальной Facebook-странице.