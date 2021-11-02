Таксист обокрал иностранца, но был задержан в Мехдиабаде

В поселке Мехдиабад Апшеронского района задержан таксист, обокравший иностранного гражданина, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Житель столицы Фарид Аскеров, работающий водителем в одном из компаний такси, украл у пассажира, гражданина иностранного государства, два телефона марки iPhone, а также деньги и личные документы.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками полиции Апшеронского района и был доставлен в полицейский участок в поселке Мехдиабад. В ходе осмотра у него также было обнаружено психотропное вещество – метамфетамин.

Для продолжения расследования материалы по делу были отправлены в полицию Апшеронского района.