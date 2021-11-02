Президент Грузии о помиловании Саакашвили: Нет и никогда!

В ходе сегодняшнего брифинга президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не изменит свою позицию по осужденному Михаилу Саакашвили – помилован он не будет, передает “Спутник Грузия”.

По ее словам, ухудшение состояния здоровья экс-президента может быть использовано в политических целях для дестабилизации ситуации в стране.

"Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна – нет и никогда! Бывший президент не является ни политическим заключенным, ни невиновной жертвой. Он осужденный, который въехал в страну незаконно. Целью его въезда была дестабилизация в стране", – сказала Зурабишвили.

Тем не менее, она отметила, что Саакашвили "следует считать особым заключенным", что требует особого внимания со стороны пенитенциарной системы и власти.