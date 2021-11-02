Очередной масштабный сбой в Facebook и Instagram

Пользователи сервисов Instagram и Facebook жалуются на масштабные сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, России и других стран.

По данным Downdetector, в работе Instagram проблемы в основном связаны с работой приложения, а также соединением с сервером и загрузкой сайта. Сбои в Facebook преимущественно касаются работы сайта, возникают трудности со входом в учетные записи.