Очередной масштабный сбой в Facebook и Instagram
Пользователи сервисов Instagram и Facebook жалуются на масштабные сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, России и других стран.
По данным Downdetector, в работе Instagram проблемы в основном связаны с работой приложения, а также соединением с сервером и загрузкой сайта. Сбои в Facebook преимущественно касаются работы сайта, возникают трудности со входом в учетные записи.