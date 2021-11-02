Иран объявил о возвращении к “ядерной сделке” 29 ноября

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Иран вернется к переговорам по ядерной программе в Вене 29 ноября, передает Tasnim.

“В телефонном разговоре с координатором Европейского Союза господином Энрике Мора было согласовано о начале переговоров 29 ноября”, – написал Багери Кани в своем Twitter.