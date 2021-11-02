Депутат Вахид Ахмедов обвинил чиновников в уклонении от налогов

На заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Вахид Ахмедов обвинил муниципалитеты и районную исполнительную власть в уклонении от уплаты налогов.

«В налоговой системе введены преференции приблизительно на 20 миллионов манатов, и об этом следует проинформировать людей. В муниципалитетах есть большие проблемы с налогами, взимаемыми с материалов: сумму скрывают. Здесь есть много сил, заинтересованных в этом. Исполнительная власть и другие органы заинтересованы в незаконных действиях в связи с этими налогами. И потому я являюсь сторонником того, чтобы часть налогов, связанных с муниципалитетами, выплачивалась непосредственно в государственный бюджет. В этой сфере случаев уклонения от уплаты налогов очень много», - возмущается депутат.