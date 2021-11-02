Депутат Вахид Ахмедов обвинил чиновников в уклонении от налогов
На заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Вахид Ахмедов обвинил муниципалитеты и районную исполнительную власть в уклонении от уплаты налогов.
«В налоговой системе введены преференции приблизительно на 20 миллионов манатов, и об этом следует проинформировать людей. В муниципалитетах есть большие проблемы с налогами, взимаемыми с материалов: сумму скрывают. Здесь есть много сил, заинтересованных в этом. Исполнительная власть и другие органы заинтересованы в незаконных действиях в связи с этими налогами. И потому я являюсь сторонником того, чтобы часть налогов, связанных с муниципалитетами, выплачивалась непосредственно в государственный бюджет. В этой сфере случаев уклонения от уплаты налогов очень много», - возмущается депутат.
Вахид Ахмедов также отметил, что население неправильно понимает вопрос об отмене механизма возврата НДС: «Другой беспокоящий людей вопрос - это отмена возврата НДС. Люди неправильно понимают вопрос об отмене механизма возврата НДС с торговых фестивалей. Это вовсе не означает отмену механизма возврата НДС в целом».
По словам депутата, в пакете документов в связи с предлагаемыми изменениями в Налоговый кодекс часто употребляемым словом стало «налог на добавленную стоимость»: «Почему мы должны применять 18-процентный НДС ко всей продукции? То есть применение одного и того же НДС к автомобилям, одежде и продуктам питания в настоящее время неуместно. В связи с этим мы внесли предложения».
Еще одно предлагаемое изменение, сказал депутат, связано с теневой экономикой: «Безналичный расчет - одно из наших больных мест. Мы должны продолжать работу по борьбе с теневой экономикой».