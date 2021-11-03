Financial Times: Избыточная смертность в России превысила 750 тысяч человек Кремль все отрицает
Журнал Financial Times подсчитал, что избыточная смертность за все время пандемии в России к сентябрю 2021 года составила 753 тысяч человек.
Избыточная смертность – это временное увеличение количества умерших людей в популяции по сравнению с прогнозами. Как правило, этот показатель используется во время воздействия каких-либо внешних факторов: войн, голода, стихийных бедствий, экстремальной погоды, эпидемий и пандемий.
Журнал насчитал 753 тысяч избыточных смертей на основе ежемесячных отчетов Росстата: журналисты брали реальную смертность в России за каждый месяц и вычитали из нее ожидаемую смертность. Подсчеты охватывали период с начала распространения коронавируса в марте 2020 года по конец сентября 2021 года. По этому показателю, по данным издания, Россия заняла второе место в мире после США в абсолютных цифрах и третье в расчете на душу населения.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал доверять не подсчетам СМИ, а официальным данным Росстата и оперативного штаба. По данным Кремля, в 2020 году избыточная смертность составила 323 тысяч, и главная ее причина – коронавирус.