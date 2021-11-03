В пресс-службе Минтруда рассказали в связи с этим, что вначале журналистов проинформировали о проделанной после 44-дневной войны работе по привлечению членов семей шехидов и ветеранов войны к трудовой деятельности.

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало медиатур в Исмаиллинский и Габалинский районы с целью ознакомления представителей СМИ с небольшими фермерскими хозяйствами, созданными в рамках программы самозанятости для семей шехидов и ветеранов Отечественной войны.

В послевоенный период в программе самозанятости были задействованы 5 420 относящихся к этим категориям лиц, 2 250 из них получили подходящую работу. 569 работодателей уже присоединились к «Марафону занятости» и создали 3 302 вакансии для поддержки трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов войны. По этим вакансиям уже трудоустроены 1 033 члена семей шехидов и ветеранов.

Важная работа в этом направлении ведется в Исмаиллинском и Габалинском районах. Представители СМИ впервые ознакомились с фермерским хозяйством, созданным для отца шехида Талеха Ганбарлы из Исмаиллинского района, Абиля Ганбарова. Ганбарову были предоставлены активы для содержания крупного рогатого скота. Гюльнар Абдуллаева, сестра шехида Гасана Абдуллаева, также получила поддержку в рамках программы самозанятости. За счет переданных ей активов Г.Абдуллаева создала пчеловодческую ферму в Исмаиллы.

Ветеран Ниджат Адилли, житель Габалинского района, также создал свое предприятие в рамках программы самозанятости. После войны Адилли получил необходимое оборудование от Государственного агентства занятости и открыл небольшое предприятие общепита.

Участники программы подчеркнули, что прилагают все усилия для расширения своего бизнеса.

Вэтом году в программе самозанятости приняли участие около 500 жителей Исмаиллинского и Габалинского районов. Большинство из них - члены семьи шехидов и ветераны войны.