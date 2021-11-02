ВОЗ одобрила седьмую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения разрешила использование индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Об этом организация сообщила в Twitter.

В ВОЗ отметили, что препарат обладает эффективностью 78%, который достигается спустя 2 недели или более дней после введения второй дозы. В организации также отметили, что препарат подходит для стран «с низким и средним уровнем дохода из-за простых требований к хранению».

Ранее ВОЗ также разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта препарата от AstraZeneca и разработанную американской компанией Modernа, китайских Sinopharm и Sinovac.