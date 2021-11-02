Объявлен лауреат Букеровской премии

«Обещание» посвящен белой семье, живущей в Южной Африке. В качестве награды писатель получит 50 тысяч фунтов стерлингов. Галгута номинировали на премию уже третий раз: его роман «Хороший доктор» включили в шорт-лист в 2003 году, а «В странной комнате» – в 2010-м.

Отметим, что Букеровская премия является одной из наиболее престижных наград в мире английской литературы.