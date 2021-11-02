Анкара опровергает...

“Слухи о размещении зенитных ракетных систем C-400 на базе в Инджирлике являются безосновательными”. Об этом сообщил источник в Министерстве обороны Турции в интервью агентству Daily Sabah.

Отметим, что ранее сайт Sky News Arabia выступила с сенсационным заявлением о доставке систем С-400 на базу "Инджирлик" в Адане, которая используется силами США и НАТО.

Закупка Турцией зенитно-ракетного комплекса С-400 у России привела к обострению отношений между Анкарой и Вашингтоном. США пригрозили ввести санкции в отношении Турции, если официальная Анкара купит у Москвы основную систему вооружений.

В Вашингтоне опасались, что система С-400 может быть использована Россией для получения секретных сведений о самолетах F-35, а также заявляли о несовместимости с системами НАТО. Турция, в свою очередь, настаивает на том, что С-400 не будут интегрированы в систему НАТО и не представляют угрозу для альянса.