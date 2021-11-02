«Дома для журналистов строила компания Али Гасанова» Признания на суде Вугара Сафарли
Судебный процесс по уголовному делу Вугара Сафарли, бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ, Буньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Тахирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой продолжается.
На очередном заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям показания давала Тахмина Ягубова, работавшая в фонде бухгалтером. Однако в отличие от того, что она сообщила на следствии, где Ягубова подробно рассказала о преднамеренном завышении числа гостей на различных мероприятиях фонда, о том, как заранее назначались победители тендеров, о выделении средств газете, принадлежащей супруге Сафарли, на суде она была немногословна и путалась в деталях. В связи с этим судья принял решение огласить касающееся ее протоколы следствия.
В связи с противоречиями в показаниях Ягубовой, были оглашены показания, данные ею в ходе следствия. Однако женщина не согласилась с представленной версией ее показаний. По ее словам, на следствие она давала показания дважды, а суд заслушал только первые.
Ну как, возмущалась она, можно было без списка зарегистрированных участников назвать точное число гостей того или иного мероприятия.
«Мне просто сказали цифру, я ее и отметила. Не говорила я ничего подобного. Не говорила и о выделении средств газете жены Сафарли. Мне подсунули вторую версию показаний, а сказали, что это первая. Я ее и подписала…» – настаивала бухгалтер.
Прокурор в ответ возразил, что версия, озвученная в суде, и есть первая.
Затем ей пришлось ответить на вопросы прокурора о том, каким образом ей, не имеющей отношения ни к одному изданию, была выделена квартира в доме журналистов. Как оказалось, Сафарли дал Ягубовой квартиру потому, что у нее было «сложное семейное положение и ввиду кончины ее родственников».
Растерявшись, Ягубова заявила, что больше ничего не может сказать ни по одному из обвинений.
Между тем Фонд развития СМИ в качестве потерпевшей стороны подал гражданский иск. Было озвучено требование выплатить фонду около 18 миллионов манатов в связи с ущербом, причиненным гражданскими исками.
Позже в качестве обвиняемого по делу был допрошен Буньямин Исмаилов. С выдвинутыми против него обвинениями он не согласился, заявив, что ко многим эпизодам вообще не имеет никакого отношения, так как пришел работать в отдел строительного контроля Фонда государственной поддержки развития СМИ только в 2014 году, «когда была построена уже половина второго дома для журналистов».
«Моей задачей было следить за строительством, составлять документы… Докладывал Вугару Сафарли о ходе работ. Относил документы на утверждение в госорганы, подписывал их, получал заключения. Никогда не видел и не знаю людей, в сотрудничестве с которыми меня обвиняют. Не получал никаких дополнительных доходов, кроме зарплаты. О случавшихся недостатках информировал Вугара Сафарли, он говорил, что в курсе этого», - утверждал Б.Исмаилов.
Однако и его показания сочли противоречащими тем, что он давал на следствии. Так что и в этот раз были оглашены следственные материалы. И в этой версии показаний Исмаилов сообщал, что компания, строившая дом журналистов, на самом деле принадлежала Али Гасанову: «Надир Мамедов формально был директором компании. Во время строительства третьего здания он был отстранен от управления проектом и заменен родственником Али Гасанова Адалятом Велиевым. Однако с работой тот не справился, и Мамедова вернули… Во время строительства второго и третьего зданий я обнаружил недостатки. Проинформировал об этом руководство. Али Гасанов также приходил на стройплощадку примерно раз в неделю. Были проблемы. Например, по смете планировалось укладывать паркет, а на деле укладывали ламинат. Вместо заявленных брендовых материалов использовались дешевые китайские. Подоконники делали из пластика, а не из мрамора. На стены клеили бумажные обои. Я сообщил об этом Вугару Сафарли, он посоветовал не вмешиваться в дела Али Гасанова».
Обвиняемый Исмаилов показания, данные следствию, в суде не подтвердил.