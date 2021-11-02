На очередном заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям показания давала Тахмина Ягубова, работавшая в фонде бухгалтером. Однако в отличие от того, что она сообщила на следствии, где Ягубова подробно рассказала о преднамеренном завышении числа гостей на различных мероприятиях фонда, о том, как заранее назначались победители тендеров, о выделении средств газете, принадлежащей супруге Сафарли, на суде она была немногословна и путалась в деталях. В связи с этим судья принял решение огласить касающееся ее протоколы следствия.

В связи с противоречиями в показаниях Ягубовой, были оглашены показания, данные ею в ходе следствия. Однако женщина не согласилась с представленной версией ее показаний. По ее словам, на следствие она давала показания дважды, а суд заслушал только первые.

Ну как, возмущалась она, можно было без списка зарегистрированных участников назвать точное число гостей того или иного мероприятия.

«Мне просто сказали цифру, я ее и отметила. Не говорила я ничего подобного. Не говорила и о выделении средств газете жены Сафарли. Мне подсунули вторую версию показаний, а сказали, что это первая. Я ее и подписала…» – настаивала бухгалтер.

Прокурор в ответ возразил, что версия, озвученная в суде, и есть первая.

Затем ей пришлось ответить на вопросы прокурора о том, каким образом ей, не имеющей отношения ни к одному изданию, была выделена квартира в доме журналистов. Как оказалось, Сафарли дал Ягубовой квартиру потому, что у нее было «сложное семейное положение и ввиду кончины ее родственников».

Растерявшись, Ягубова заявила, что больше ничего не может сказать ни по одному из обвинений.

Между тем Фонд развития СМИ в качестве потерпевшей стороны подал гражданский иск. Было озвучено требование выплатить фонду около 18 миллионов манатов в связи с ущербом, причиненным гражданскими исками.

Позже в качестве обвиняемого по делу был допрошен Буньямин Исмаилов. С выдвинутыми против него обвинениями он не согласился, заявив, что ко многим эпизодам вообще не имеет никакого отношения, так как пришел работать в отдел строительного контроля Фонда государственной поддержки развития СМИ только в 2014 году, «когда была построена уже половина второго дома для журналистов».