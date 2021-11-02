И Нидерланды отказались от AstraZeneca

Жителям Нидерландов больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает NOS.

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге сообщил, что вакцина почти не использовалась с лета 2021 года из-за отсутствия поставок.

По словам министра, за последние недели только несколько человек записались на укол от AstraZeneca. Он также отметил, что люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca и записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.

Отмечается, что весной в Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем вакцинацию возобновили, но только для людей в возрасте до 60 лет.