Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 04:16

Бахрейн призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан из-за угрозы их безопасности. Ранее, в воскресенье, с таким же обращением к своим соотечественникам обратились Объединенные Арабские Эмираты. Перед этим, в пятницу, Саудовская Аравия выслала ливанского посла, что затем также сделали и Бахрейн с ОАЭ, последовал и отзыв собственных послов. Конфликт Ливана со странами Залива, разгоревшийся в конце октября, набирает обороты. Началось все с того, что 5 августа в эфире катарского телеканала Al-Jazeera ведущий арабской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» ливанец Джордж Кордахи, отвечая на вопрос о его отношении к войне в Йемене, заявил, что она бессмысленна, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией совершает акт агрессии в отношении Йемена, а восставшие хуситы лишь обороняются. Тогда на это заявление мало кто обратил внимание, настоящие неприятности начались тогда, когда осенью Кордахи назначили министром информации Ливана. Ролик с его оценкой войны в Йемене зажил новой жизнью и заиграл особыми красками.

29 октября Саудовская Аравия устами своего Министерства иностранных дел заявила, что разочарована «оскорблениями, содержащимися в этих заявлениях, которые направлены против королевства и стран, входящих в арабскую коалицию». Ливану припомнили эпизод с попыткой провоза в королевство большой партии амфетамина еще в апреле. Тогда был прекращен импорт ливанских овощей и фруктов в Саудовскую Аравию, а сейчас был наложен полный запрет на завоз из Ливана любых товаров: «Правительство Королевства сожалеет об итогах отношений с Ливанской Республикой из-за игнорирования ливанскими властями фактов и их продолжающейся неспособности принять корректирующие меры». Попытки ливанского руководства погасить конфликт ни к чему не привели. Сам Джордж Кордахи пытался объяснить, что в августе выражал глубоко личную точку зрения, а уже в качестве министра он всячески, дескать, настроен на дружеские отношения с арабскими странами. С примирительными речами выступили и президент, и премьер-министр Ливана. Но страны-участники Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива непоколебимы. Причина их жесткой антиливанской позиции проста: Иран. Нельзя не обратить внимание, что единственная политическая сила в Ливане, которая выступила в поддержку заявлений Кордахи, это местная «Хезболла», проиранская шиитская группировка, которая имеет огромное влияние на политическую и общественную жизнь страны. «Хезболла» сделала Ливан ареной и стартовой площадкой для реализации проектов стран, которые не желают добра Ливану и его братскому народу», - специально отметила в своем заявлении Саудовская Аравия. Понятно, что под такой страной подразумевается Иран.