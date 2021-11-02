В Вирджинии за губернаторский пост боролись бывший губернатор демократ Терри Маколифф и предприниматель-республиканец мультимиллионер Гленн Йонгкин. На стороне Маколиффа был большой опыт, он руководил штатом в 2014-2018 годах, и, возможно, если бы не законодательство Вирджинии, запрещающее занимать этот пост два срока подряд, руководил бы и поныне. Но в чем было преимущество ветерана, в том был и козырь новичка: Йонгкин не примелькался публике, и интерес к нему был свежий.

У американских демократов большое горе. Штат, в котором Джо Байден легко обыграл Дональда Трампа, после местных выборов неожиданно достался кандидату-республиканцу. Это очень плохая новость для Демократической партии: следующие выборы в следующем году сильно обновят состав нижней палаты конгресса и сенат. Если так пойдет дальше, Байдену придется вторую половину срока править с республиканским большинством в обеих палатах.

Главная же проблема кандидата-демократа заключалась в том, что в Вирджинии, как и в целом по стране, резко упала поддержка президента Байдена. Для штата, который находится в непосредственной близости к столице, эмоции к Белому дому имеют большое значение. Если в 2020 году тут голосовали за Джо Байдена, поскольку выражали тем самым свое негативное отношение к Дональду Трампу, то в последнее время, как показали опросы, обоих президентов в штате оценивают приблизительно одинаково: позитивно относятся к Трампу 42%, негативно 54%, к Байдену хорошее отношение у 45%, негативное у 54%.

При этом и сам Терри Маколифф, и приезжавшие в Вирджинию поддержать его Байден, Обама и Камала Харрис делали акцент на антитрамповских заявлениях, которые помогли выиграть президентскую кампанию, но в губернаторской выглядели неуместными. Тем более что Йонгкин оказался от того, чтобы его поддерживал Трамп, и выстроил свою кампанию на внутренних актуальных вопросах. Это позволило ему получить поддержку прежде всего независимых избирателей - жителей богатых белых пригородов, вернув их после того, как большинство из них поддержало Байдена в 2020 году.

Неожиданно ключевым вопросом кампании стал вопрос о школах и образовании, вопрос, который сильно заострился в ситуации дистанционного обучения во время пандемии. Для состоятельных белых родителей это важная проблема, и бывший губернатор оказался бессилен против новичка-республиканца.

Безусловно, большое влияние на исход кампании имела ситуация в конгрессе, где демократы безуспешно пытаются договориться между собой и провести два больших законопроекта – о грандиозном инфраструктурном строительстве и о переходе к «зеленой экономике». Пока два крыла партии, прогрессистское и умеренное, объединяла совместная борьба против Трампа, они действовали сообща, а нынче разница в позициях дает о себе знать и разочаровывает избирателей. Кроме того, Байден шел под лозунгами возврата к нормальной жизни после ковида и Трампа, но ковид никуда не делся, а в политике больше порядка не стало.