Вирджиния ушла от Байдена победа покидает демократов, остается беда
У американских демократов большое горе. Штат, в котором Джо Байден легко обыграл Дональда Трампа, после местных выборов неожиданно достался кандидату-республиканцу. Это очень плохая новость для Демократической партии: следующие выборы в следующем году сильно обновят состав нижней палаты конгресса и сенат. Если так пойдет дальше, Байдену придется вторую половину срока править с республиканским большинством в обеих палатах.
В Вирджинии за губернаторский пост боролись бывший губернатор демократ Терри Маколифф и предприниматель-республиканец мультимиллионер Гленн Йонгкин. На стороне Маколиффа был большой опыт, он руководил штатом в 2014-2018 годах, и, возможно, если бы не законодательство Вирджинии, запрещающее занимать этот пост два срока подряд, руководил бы и поныне. Но в чем было преимущество ветерана, в том был и козырь новичка: Йонгкин не примелькался публике, и интерес к нему был свежий.
Главная же проблема кандидата-демократа заключалась в том, что в Вирджинии, как и в целом по стране, резко упала поддержка президента Байдена. Для штата, который находится в непосредственной близости к столице, эмоции к Белому дому имеют большое значение. Если в 2020 году тут голосовали за Джо Байдена, поскольку выражали тем самым свое негативное отношение к Дональду Трампу, то в последнее время, как показали опросы, обоих президентов в штате оценивают приблизительно одинаково: позитивно относятся к Трампу 42%, негативно 54%, к Байдену хорошее отношение у 45%, негативное у 54%.
При этом и сам Терри Маколифф, и приезжавшие в Вирджинию поддержать его Байден, Обама и Камала Харрис делали акцент на антитрамповских заявлениях, которые помогли выиграть президентскую кампанию, но в губернаторской выглядели неуместными. Тем более что Йонгкин оказался от того, чтобы его поддерживал Трамп, и выстроил свою кампанию на внутренних актуальных вопросах. Это позволило ему получить поддержку прежде всего независимых избирателей - жителей богатых белых пригородов, вернув их после того, как большинство из них поддержало Байдена в 2020 году.
Неожиданно ключевым вопросом кампании стал вопрос о школах и образовании, вопрос, который сильно заострился в ситуации дистанционного обучения во время пандемии. Для состоятельных белых родителей это важная проблема, и бывший губернатор оказался бессилен против новичка-республиканца.
Безусловно, большое влияние на исход кампании имела ситуация в конгрессе, где демократы безуспешно пытаются договориться между собой и провести два больших законопроекта – о грандиозном инфраструктурном строительстве и о переходе к «зеленой экономике». Пока два крыла партии, прогрессистское и умеренное, объединяла совместная борьба против Трампа, они действовали сообща, а нынче разница в позициях дает о себе знать и разочаровывает избирателей. Кроме того, Байден шел под лозунгами возврата к нормальной жизни после ковида и Трампа, но ковид никуда не делся, а в политике больше порядка не стало.
На этом страдания демократов не закончились. В таком же демократическом штате Нью-Джерси неожиданно серьезный вызов действующему губернатору демократу Филу Мэрфи бросил республиканец Джек Чиаттарелли. Здесь все еще не закончен подсчет голосов, отправленных по почте, и разрыв между кандидатами настолько мизерный, что никто пока не готов предсказать исход. Даже если Мэрфи удержится, сам факт, что кампания получилась настолько инфарктной, это очень тревожный знак для демократов перед промежуточными выборами. С другой стороны, может, это как раз заставит их крепко задуматься и подготовиться к борьбе через год по-настоящему, не рассчитывая больше выигрывать исключительно пугая избирателей призраком Трампа.