Инара Рафикгызы, судебный репортер 04:50

В Бакинском военном суде продолжается процесс по делу бывшего начальника Следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Мовлама Шихалиева, сотрудников ведомства Вусала Алиева, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Заседания суда проходят за закрытыми дверями. Один из пострадавших, Заур Алиев (информацию о нем получить не удалось - ред.), сообщил следствию, что в марте 2010 ему позвонил Ариф Салахов, с которым он был давно знаком, и сказал, что некто по имени Эльман, проживающий в Свердловске (ныне Екатеринбург, - ред.) интересуется антиквариатом. Салахов при этом уточнил, что у владельца ООО «Санте Макс» Ахмеда Мирзоева – знакомого Заура, есть такие изделия. Заур Алиев связался с Мирзоевым, и тот, отговорившись занятостью, предложил прислать антикварные вещички со своим водителем, дабы покупатели посмотрели и приценились. И водитель действительно вскоре привез Алиеву старинный мраморный топор.

В тот же вечер домой к Алиеву пришли Салахов, свердловчанин Эльман и некий Ровшан и принялись рассматривать антиквариат, которого, судя по всему, у хозяина квартиры было немало. За этим занятием их и застали внезапно нагрянувшие люди в масках-балаклавах, заявившие, что они сотрудники Антитеррористического центра МНБ и якобы проводят операцию с целью пресечения контрабанды культурных ценностей. Позже Заур Алиев узнал, что его знакомый Ариф Салахов, оказывается, был негласным сотрудником Министерства национальной безопасности и что операция с антиквариатом была инспирирована заранее. Сопровождавшие его «покупатели» тоже имели отношение к агентурной сети МНБ. В итоге у ныне признанного потерпевшим Алиева «конфисковали» статуэтку газели, которую незадолго до того он купил у Мирзоева за 1500 долларов, золотую фигурку козы и чашу в виде львиной головы, ну и злополучный мраморный топор, о чем был даже составлен «протокол обыска и изъятия». По словам потерпевшего, людьми в черных масках возглавлял заместитель начальника Антитеррористического центра МНБ. Между тем замначальника этого центра в то время являлся полковник Ильгар Алиев, которого впоследствии задержали сразу после роспуска преступной группировки Эльдара Махмудова, а спустя некоторое время он покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. На следующей после операции в квартире Алиева день его вызвали МНБ. Как выяснилось, от Арифа Мирзоева и его водителя Аллахвердиева также потребовали явиться в это грозное учреждение. Вскоре они один за другим посетили кабинет начальника отдела Тахсина Агаева, который не стал утруждать себя следственными процедурами, допросами-расспросами, а прямо заявил, что чтобы закрыть «дело о контрабанде антиквариата» каждому фигуранту следует передать ему определенную сумму. Для Заура Алиева она составила 100 тысяч манатов. Поскольку Алиев не согласился, Агаев позвонил этому загадочному замначальника Антитеррористического центра полковнику Алиеву-Мемати и поручил ему направить материалы о деяниях «преступной группы» в следственный отдел.

Когда З.Алиев попросил о встрече с Мирзоевым, Т.Агаев заявил, что вина этого человека еще тяжелее и наказание будет соответствующим, потому вступать с ним в разговоры не рекомендуется. В общем, поскольку З.Алиев платить отказался, его арестовали, поместили в следизолятор МНБ, а дело как уже достаточно расследованное передали в Сабаильский районный. Однажды, правда, для проформы устроили ему очную ставку с Мирзоевым, но показания обоих задержанных «контрабандистов», видимо, никого не интересовали и никакой роли не играли. Вскоре после ареста, Заур Алиев, буквально накануне этой истории перенесший инсульт, потерял сознание в камере. Тюремные врачи признали его состояние тяжелым, и подследственного перевели в лечебное учреждение, где он находился два месяца. Ну а потом, сочтя его готовым на взятку, ему опять предложили выложить 100 тысяч манатов, теперь уже за изменение меры пресечения на подписку о невыезде. Деваться З.Алиеву было некуда, и через адвоката он отправил супруге Самие Алиевой послание с просьбой собрать деньги. Правда, ему удалось выторговать «скидку» - 100 тысяч долларов, что по тогдашнему курсу составляло 78 тысяч манатов. Однако эмэнбешники его предупредили, что деньги нужно занести сразу же на нужды и для лечения главы Следственного управления, хорошо знакомого нашим читателям по описанным ранее коварным историям Мовлама Шихалиева, который направляется в санаторий… И если до этого времени вся сумма не будет доставлена, он останется в следственном изоляторе на все жаркое лето. Супруга просьбу выполнила, деньги по родственникам и друзьям собрала, а операция по их передаче была обставлена похлеще крутого шпионского фильма: были задействованы прилавки центрального бакинского рынка - Тезе базар, его глухие закоулки и даже мусорные баки. Причем начальник отдела и Тахсин Агаев долго выбирал человека из родственников Алиева, кто должен был оставить деньги в условленном месте. В частности, жена и тесть были отвергнуты…