Реквием по Байдену уже зазвучал наша корреспонденция
Как уже сообщал ранее haqqin.az, в американском штате Вирджиния, граничащим со столицей страны — Вашингтоном на выборах губернатора победил республиканец Гленн Янгкин. Региональная кампания, на первый взгляд, но ее исход в значительной степени определяет то, куда дальше двинутся США, какая из партий одержит верх на промежуточных выборах в конгресс в 2022 году и на президентских выборах 2024 года.
Не имеющий никакого политического опыта 54-летний инвестиционный банкир с состоянием в 440 миллионов долларов, игрок в баскетбол двухметрового роста, Янгкин не просто сравнительно легко одолел демократа Терри Маколиффа, который добивался переизбрания на посту губернатора, но и нанес серьезный удар по всей Демократической партии в этом штате. В нем республиканец в последний раз выигрывал в 2009 году. А теперь у штата не только губернатор республиканец, но и вице-губернатор, и генеральный прокурор. В законодательном Доме делегатов тоже изменения: если раньше там было 55 демократов и 45 республиканцев, то теперь республиканцев 51, а демократов 49.
То, что произошло в Вирджинии стало и ударом по Джо Байдену, который приезжал сюда, убеждая граждан голосовать за демократа. А ведь на прошлогодних президентских выборах Байден одержал в этом штате убедительную победу над Дональдом Трампом с перевесом аж в 10 процентов. Многие аналитики говорили, что эта кампания стала референдумом о доверии лично президенту страны. И он его проиграл.
Какие же прогнозы дали выборы в Виржинии в отношении политического будущего Америки? Все они крайне неутешительны для демократов. Похоже, что это штат стал для их противников плацдармом для дальнейшего наступления на Капитолий и Белый дом.
Республиканец Янгкин впервые эффективно использовал новую тактику, которую, скорее всего, возьмут на вооружение и другие его соратники по партии. Он демонстративно дистанцировался от Дональда Трампа, которого яростно поддерживает довольно многочисленное число ядерного электората республиканцев, но чье имя одновременно вызывает зубовный скрежет у умеренных членов этой партии.
Вот на них то и опирался Янгкин. Он не пригласил Трампа участвовать в своей кампании, ни разу не упомянул его имени и это обеспечило ему победу граждан с высшим образованием, в массе своей жителей пригородов, которые год назад голосовали за демократа Байдена. Оказалось, что республиканцы могут добиваться победы, не обязательно при каждом случае молясь на Трампа. Все увидели, что можно в конце-концов обойтись и без него.
Победа республиканца Янгкина в Вирджинии явилась и отражением стремительно падающей популярности Байдена. Оказалось, что старый конь вполне может испортить борозду. И если в первые месяцы его президентства вся демократическая печать неустанно хвалила его за приверженность достижению амбициозных целей — проталкиванию через конгресс триллионных инфраструктурных и социальных пакетов, то теперь Байдена уже укоряют в том, что он помимо этого больше ничем не занимается. Пакеты зависли на Капитолийском холме, не в последнюю очередь «благодаря» противодействию левых демократов и эта ситуация так или иначе эхом отозвалась и на кампании в Вирджинии. Ее избирателей, оказалось, не слишком интересует «планов громадье», они больше озабочены непрекращающейся пандемией коронавируса, галопирующей инфляцией и ростом цен.
Ну и, конечно же, многих граждан Америки не впечатляет бесцветное президентство Байдена. По-человечески можно только пожалеть пожилого человека, который то засыпает во время речей на Всемирном климатическом саммите, то, закончив свое выступление на одной из встреч в США, вдруг подает руку неизвестно кому, поскольку рядом с трибуной нет никого — «человеку-невидимке», как язвительно написали об этом прореспубликанские издания. Старость не порок, но ведь речь идет о лидере, как предполагается, единственной супердержавы в мире. И поэтому стратеги демократов, хотя они этого и не афишируют, стали поневоле задумываться, не пора ли «сменить коней», пока страна еще не на переправе.
Есть и еще один вывод из выборов в Вирджинии, возможно наиважнейший. Происходит то, что можно было бы заранее предвидеть. Как пишет британская Guardian, «Янгкин победил благодаря «белой волне». Речь идет о нараставшем в течении года противодействии белых американцев «культурным войнам» демократов с их потаканием чернокожим радикалам, крушением памятников, открытием ранее неизвестных науке новых полов, со специфической практикой назначения на руководящие посты по расовому или гендерному признаку. То есть значительная часть граждан в Вирджинии, являвшемся еще недавно синим, демократическим штатом стали отвергать всю эту мороку, сотворенную в извращенных мозгах леваков и захотели обрести старую добрую Америку, в которой они когда-то родились.
После провала демократов в Нью-Джерси и на выборах мэра Нью-Йорка — эта должность считается в США второй по степени сложности после президентской - победил темнокожий демократ, бывший полицейский Эрик Адамс, но его победа также не вдохновила экстремистов из известного движения Black Lives Matter. Адамс центром своей программы сделал борьбу с преступностью и усиление городской полиции, на сокращении финансировании которой настаивали левые.
Наконец, избиратели города Миннеаполиса проголосовали против расформирования полиции и заменой ее неким гражданским «управлением общественной безопасности». Это требование о том, чтобы убрать копов с улиц города наиболее «продвинутые» граждане выдвинули после того, как полтора года назад при задержании полицейскими скончался чернокожий наркоман и рецидивист Джордж Флойд.
Возможно, развернутая радикально настроенными демократами «культурная революция» подходит к концу. Чтобы сохранить свои позиции в стране Демократической партии необходимо предпринять поистине титанические усилия. Но с кем во главе? Перспективных лидеров у нее нет даже на горизонте.