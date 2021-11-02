Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 05:16

Как уже сообщал ранее haqqin.az, в американском штате Вирджиния, граничащим со столицей страны — Вашингтоном на выборах губернатора победил республиканец Гленн Янгкин. Региональная кампания, на первый взгляд, но ее исход в значительной степени определяет то, куда дальше двинутся США, какая из партий одержит верх на промежуточных выборах в конгресс в 2022 году и на президентских выборах 2024 года. Не имеющий никакого политического опыта 54-летний инвестиционный банкир с состоянием в 440 миллионов долларов, игрок в баскетбол двухметрового роста, Янгкин не просто сравнительно легко одолел демократа Терри Маколиффа, который добивался переизбрания на посту губернатора, но и нанес серьезный удар по всей Демократической партии в этом штате. В нем республиканец в последний раз выигрывал в 2009 году. А теперь у штата не только губернатор республиканец, но и вице-губернатор, и генеральный прокурор. В законодательном Доме делегатов тоже изменения: если раньше там было 55 демократов и 45 республиканцев, то теперь республиканцев 51, а демократов 49.

То, что произошло в Вирджинии стало и ударом по Джо Байдену, который приезжал сюда, убеждая граждан голосовать за демократа. А ведь на прошлогодних президентских выборах Байден одержал в этом штате убедительную победу над Дональдом Трампом с перевесом аж в 10 процентов. Многие аналитики говорили, что эта кампания стала референдумом о доверии лично президенту страны. И он его проиграл. Какие же прогнозы дали выборы в Виржинии в отношении политического будущего Америки? Все они крайне неутешительны для демократов. Похоже, что это штат стал для их противников плацдармом для дальнейшего наступления на Капитолий и Белый дом. Республиканец Янгкин впервые эффективно использовал новую тактику, которую, скорее всего, возьмут на вооружение и другие его соратники по партии. Он демонстративно дистанцировался от Дональда Трампа, которого яростно поддерживает довольно многочисленное число ядерного электората республиканцев, но чье имя одновременно вызывает зубовный скрежет у умеренных членов этой партии. Вот на них то и опирался Янгкин. Он не пригласил Трампа участвовать в своей кампании, ни разу не упомянул его имени и это обеспечило ему победу граждан с высшим образованием, в массе своей жителей пригородов, которые год назад голосовали за демократа Байдена. Оказалось, что республиканцы могут добиваться победы, не обязательно при каждом случае молясь на Трампа. Все увидели, что можно в конце-концов обойтись и без него. Победа республиканца Янгкина в Вирджинии явилась и отражением стремительно падающей популярности Байдена. Оказалось, что старый конь вполне может испортить борозду. И если в первые месяцы его президентства вся демократическая печать неустанно хвалила его за приверженность достижению амбициозных целей — проталкиванию через конгресс триллионных инфраструктурных и социальных пакетов, то теперь Байдена уже укоряют в том, что он помимо этого больше ничем не занимается. Пакеты зависли на Капитолийском холме, не в последнюю очередь «благодаря» противодействию левых демократов и эта ситуация так или иначе эхом отозвалась и на кампании в Вирджинии. Ее избирателей, оказалось, не слишком интересует «планов громадье», они больше озабочены непрекращающейся пандемией коронавируса, галопирующей инфляцией и ростом цен.