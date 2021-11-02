Турция сокращает импорт газа из России

Один частный импортер уже согласился выплатить свою долю возмещения "Газпрому" и возобновил импорт российского газа по "Турецкому потоку" (речь идет о 3 млн куб. и в сутки). Еще три проигравших арбитраж импортера заинтересованы в присоединении к соглашению, но пока не получили банковскую гарантию.

Потребление газа в Турции в 2021 году, как ожидается, должно вырасти до рекордных 60 млрд куб. м, но с июня Турция месяц за месяцем сокращает импорт российского газа (в среднем на 6% в месяц). И если в июне было получено 2,4 млрд куб. м газа, то в октябре - лишь 1,9 млрд куб. м.

В 2015 году "Газпром" предоставил скидку в размере 10,25% частным турецким импортерам, но через год потребовал ее отмены. В Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма и арбитраж в соответствии с регламентом UNCITRAL были поданы иски к компаниям Akfel Gaz, Bat Hatt, Kibar Enerji, Avrasya Gaz, Enerco Enerji. Арбитражи отменили скидки для частников с 1 января 2017 года.