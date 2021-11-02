Добыча цветных и драгоценных металлов в Азербайджане сокращается второй год подряд

Добыча металлических руд в Азербайджане за девять месяцев этого года снизились на 2,8%. За аналогичный период прошлого года спад составлял 4,2%. Об этом сообщает "Туран" со ссылкой на Госкомитет по статистике.

С начала года объем производства цветных и драгоценных металлов составил 282,5 млн. манат. Отгружено предприятиями готовой продукции на 261,7 млн. манат (+4%). На складах компаний имеются остатки на 30,7 млн. манат.

В этом году произведено медной руды - 1 910 тонн, концентрат меди с содержанием золота – 44,7 кг, концентрат меди с содержанием серебра – 3 113,3 кг, руда и концентрат золота – 2 608 кг и руда и концентрат пр. драгоценных металлов – 3 510,2 кг. Добыча и переработка концентрата черных металлов приостановлена с 2015 года.