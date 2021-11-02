Посол неудачно пошутил и остался без работы
Посол Боливии в Парагвае Марио Кронембольд, опубликовавший в TikTok шутку, лишился должности. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Согласно информации, спор был вызван публикацией дипломата в TikTok, где он в шуточной форме отзывается об одной из культурных традиций Парагвая. Посол, имитируя парагвайский акцент, рассказал своим подписчикам об употреблении национального напитка терере.
Сообщается, что палата депутатов Парагвая посчитала публикацию оскорбительной. Кронембольда признали персоной нон грата.