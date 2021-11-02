Смертельную инфекцию завезли в США в индийских спреях

В США зафиксировано несколько смертельных случаев заражения экзотическим заболеванием мелиоидоз. Смертельная инфекция предположительно была завезена в ароматических спреях из Индии, передает CNN.

Сообщается, что поначалу инфекция озадачила врачей, поскольку мелиоидоз – тропическое заболевание, которое, как правило, связано с путешествиями. Медики были удивлены появлением инфекции у людей, которые не покидали США. Исследования показали, что к заражению причастен произведенный в Индии ароматический спрей компании Better Homes с эфирным маслом из лаванды и ромашки, "настоянный на драгоценных камнях".

Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, спрей продавался по всей стране в магазинах Walmart с февраля по октябрь 2021 года.