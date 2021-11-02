Из Азербайджана в Канаду по почте хотели отправить наркотики фото; видео
В оперативно-следственное управление Главного таможенного управления на воздушном транспорте поступила информация о том, что международными почтовыми отправлениями тайно будут отправлены наркотические средства.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на основании этой информации была задержана почтовая посылка, которую планировали отправить из Азербайджана в Канаду. Отправление было упаковано в картонную коробку и задекларировано как газонокосилка.
Во время таможенного контроля в Бакинском грузовом терминале Международного аэропорта Гейдар Алиев служебная собака отреагировала на одну из посылок. При осмотре посылки на рентгеновском аппарате были обнаружены подозрительные вещества. Коробка была вскрыта, в ней действительно находилась газонокосилка.
Но когда болты крышки двигателя газонокосилки отвинтили, в полости двигателя в этой части был обнаружен опиум. Кроме того, под крышкой корпуса и в полости с внутренней стороны двигателя был обнаружен тот же наркотик. Общий вес выявленных наркотических веществ составил 2 831 грамм.
Сотрудники таможни определили владельца посылки. При осмотре автомобиля Azsamand, находящегося в пользовании этого лица, в салоне обнаружено в двух упаковках психотропное вещество - метамфетамин общим весом 5 граммов.
Проводится расследование.