Две израильские компании попали в «черный список» в США

Министерство торговли США внесло в список юрлиц, угрожающих национальной безопасности США, две израильские компании. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что в список также попали по одной компании из России и Сингапура.

Согласно информации, израильские IT-организации NSO Group и Candiru поставляли шпионское ПО иностранным правительствам, которые использовали эти инструменты для нападения на чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и сотрудников посольств.

Обе компании признали угрозой нацбезопасности из-за их участия в создании и распространении шпионского ПО Pegasus.

Российская компания Positive Technologies и сингапурская консалтинг PTE. LTD также попали под ограничения за использование киберинструментов, открывающих несанкционированный доступ к информации.

Минторг США считает такую деятельность угрожающей конфиденциальности и безопасности отдельных лиц и организаций во всем мире.