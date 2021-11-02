И в Южной Корее всплеск COVID-19

В Южной Корее резко возросло число заражений коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на данные национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 2 482 новых случая COVID-19. Предполагается, что причиной столь резкого увеличения случаев заболевания явилось празднование Хэллоуина, который с размахом отметили в конце октября. Также число заражений может возрасти и в следствие смягчения с 1 ноября в стране карантинных мер. В частности, практически полностью были сняты ограничения на посещение и время работы предприятий общественного питания и учреждений культуры.

Отметим, всего с начала пандемии в Южной Корее зарегистрировано 373 100 случаев COVID-19 и 2 916 летальных исходов.