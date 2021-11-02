Две свадьбы в Зардабе накрыла полиция

Отдел полиции Зардабского района и сотрудники соответствующих структур провели совместное мероприятие с целью обеспечения правил карантинного режима в связи с пандемией. В результате были выявлены нарушения карантинного режима на свадебных торжествах.

Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проверок было выявлено, что число гостей на свадьбах, которые проводились в частных жилых домов в селах Отманоба и Алвенд, превышает установленную норму.

В отношении допустивших нарушения Э.Абдуллаева и В.Абдуллаева составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.