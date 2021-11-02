ФСБ России через 74 года рассекретила материалы по нацистскому преступнику

Федеральная служба безопасности России обнародовало в рамках проекта «Без срока давности» материалы в отношении нацистского генерал-полковника, причастного к гибели мирного населения в Крыму в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Подготовлены к передаче в Музей обороны Севастополя архивные материалы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что нацистского военного арестовали советские войска. Военный трибунал Черноморского флота приговорил его к 25 годам заключения в лагерях в 1947 году в ходе Севастопольского судебного процесса.

Все материалы, касающиеся Йенеке, в том числе постановления о предъявлении ему обвинений, будут переданы в музей.