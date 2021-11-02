Борис Джонсон о надежных отношениях Азербайджана и Британии

"Великобритания продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана". Об этом говорится в послании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона участникам VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

Послание зачитал заместитель главы британской дипмиссии в Баку Филипп Барклай. "В будущем году мы отметим 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Сотрудничество между Соединенным королевством и Азербайджаном находится на самом высоком уровне. Великобритания продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана", - указывается в послании.

Отмечается также, что Великобритания выступает за безопасность на Южном Кавказе.

"Азербайджан реализует обширную программу по разминированию своих территорий. Считаю, что в регионе важно реализовать Оттавскую Конвенцию по противопехотным минам", - говорится в послании.