Отдел информации 11:42

Вестминстерский гражданский суд Лондона рассмотрел иск британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) об аресте 15,3 миллионов фунтов стерлингов (35 миллионов манатов –ред.), находящихся на счетах членов семьи азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева. За ходом заседания суда следил корреспондент издания The Evening Standard. Ранее haqqin.az писал, что 7,86 миллиона фунтов из этой суммы принадлежат супруге Джаваншира Фейзиева Парване Фейзиевой, 6,4 миллиона фунтов – его сыну Орхану и чуть более миллиона фунтов – племяннику депутата Эльману.

The Evening Standard отмечает, что проживающие в роскошной резиденции напротив Recents-park члены семьи азербайджанского депутата рискуют потерять эти деньги. NCA настаивает на том, что Парвана, Орхан и Эльман Фейзиевы разбогатели за счет грязных коррупционных денег, которые им дал азербайджанский депутат. Члены семьи депутата эти обвинения отвергают, отмечая, что деньги добыты законной коммерческой деятельностью Джаваншира Фейзиева. «Он один из самых богатых олигархов Азербайджана и приобрел для своей семьи дом в резиденциях Кемберленд-Террас напротив Recents-park. Фейзиев передал своей жене и сыну миллионы фунтов стерлингов, чтобы они смогли получить инвестиционную визу для проживания в Великобритании», - пишет газета. В Вестминстерском гражданском суде Лондона представитель NCA адвокат Коллингвуд Томпсон заявил, что эти деньги были добыты незаконным путем и вывезены из Азербайджана при помощи поддельных документов и договоров.

По словам Томпсона, в этой операции Фейзиева по отмыванию денег были использованы подставные компании из Эстонии и Латвии. Адвокат утверждает, что эти деньги на самом деле «были добыты путем коррупции, воровства, мошенничества и отмывания денег». В итоге правоохранительные органы заморозили 7,8 миллионов фунтов на счету Парваны Фейзиевой и 6,5 миллионов фунтов на счету Орхана Джаваншира. Коллингвуд Томпсон добавил, что Джаваншир Фейзиев является соучредителем крупной фармацевтической компании Avromed. Замороженные средства были отправлены с банковских счетов, которые контролировала эта компания. Деньги поступили со счета депутата в латвийском банке ABLV, в котором также был счет компании Avromed. На этот счет было переведено 34,5 миллионов долларов. Из офшорных компаний Hilux и Polux на счет компании Avromed в общей сложности поступило 36 миллионов долларов, но представленные документы о транзакции были поддельными. По словам Томпсона, Фейзиев перевел деньги на лондонские счета своей жены и сына для того, чтобы обеспечить им право на проживание в Великобритании. Они получили инвесторскую визу первой категории. Адвокат также отмечает, что депутат подал заявление на инвесторскую визу не от своего имени. Вместо этого он указал, что его жена является бизнес-партнером. Он также соврал в заявлении об отсутствии в Великобритании родственников и знакомых.