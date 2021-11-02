Агентство по финансовому мониторингу Казахстана изъяло более 670 тысяч пачек табачных изделий неизвестного происхождения на сумму свыше 350 миллионов тенге (около 1,4 млн манатов - ред.), передает BaigeNews.kz.

В ходе проверки факта было установлено, что гражданин Азербайджана совместно с другими лицами незаконно реализовывал на территории Карагандинской области Казахстана сигареты марки "Космос", "Беломорканал", "Тройка", "Столичные" без акцизных марок.

"В результате противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму 149 миллионов тенге (около 590 тысяч манатов - ред.) Расследование продолжается", - сообщает агенство.