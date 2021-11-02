В Греции захотели хороших отношений с Турцией

“Греция хочет хороших конструктивных отношений как с Турцией, так и с турецким обществом”. Об этом сказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, передает агентство “Анадолу”.

Как считает Дендиас, действия Турции являются источником напряженности в Средиземном море, и он призывает Европейский Союз вмешаться в ситуацию для соблюдения странами регионами фундаментальных норм международного права.

Отмечается, что ранее Турция осудила милитаризацию островов в Эгейском море, которая нарушает договор между странами о демилитаризации.

Турция, у которой самая длинная береговая линия в восточной части Средиземного моря, отвергла недавние претензии Греции на морскую границу, подчеркнув, что таким образом нарушаются суверенные права турков-киприотов.