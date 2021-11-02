Ильхам Алиев: Азербайджан помог десяткам стран мира

«Как председатель Движения неприсоединения мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам, а в некоторые страны поставили бесплатные дозы вакцин». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая на открытии VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».

«Мы также в качестве донора выделили Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США. Эти шаги, а также ответственный подход ведущих государств мира могли бы внести вклад в решение вопроса», - подчеркнул президент.