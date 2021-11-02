Украинские правоохранители предотвратили попытку незаконной переправки иностранцев через государственную границу страны, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В селе Ранняя Заря в Луганской области оперативники миграционной полиции совместно с пограничниками и работниками СБУ остановили автомобиль «MG 350» под управлением 38-летнего гражданина Узбекистана, который доставил к линии государственной границы для дальнейшей незаконной переправки на территорию Российской Федерации трех граждан Азербайджана и гражданина Грузии.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса страны.

Пограничники задержали иностранцев и составили протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса об административных правонарушениях. Вскоре суд будет рассматривать вопрос их принудительного выдворения за пределы государства.