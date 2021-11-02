Евродепутаты приехали на Тайвань. Китай недоволен

«Мы выражаем резкое недовольство и решительный протест в связи с данным визитом и уже сделали ЕС по этому поводу серьезное представление. Евросоюз должен отказаться от любых официальных контактов с Тайванем, которые Пекин рассматривает как несоблюдение принципа «Одного Китая». – сказал представитель МИД.

Власти Китая сделали Евросоюзу серьезное представление в связи с визитом делегации Европарламента на Тайвань. Об этом, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Накануне делегация Специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы прибыла на Тайвань с трехдневным визитом. В ходе визита запланирована встреча членов делегации с рядом высокопоставленных чиновников острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.