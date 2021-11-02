В Минской группе сменился сопредседатель от Франции
Новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции назначен Брис Рокфейль. Об этом сообщается на сайте французского правительства.
Согласно сообщению, Рокфейль сменил на этом посту Стефана Висконти, проработавшего в качестве посредника с октября 2016 года.
До нового назначения Рокфейль занимал пост посла Франции в Панаме, Узбекистане, был генконсулом в Рио-де-Жанейро. В 2000-х был политическим советником в посольствах Франции в России и Турции.
В июле этого года и Россия сменила своего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ: вместо Игоря Попова этот пост занял Игорь Ховаев.