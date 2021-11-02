В Минской группе сменился сопредседатель от Франции

Согласно сообщению, Рокфейль сменил на этом посту Стефана Висконти, проработавшего в качестве посредника с октября 2016 года.

Новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции назначен Брис Рокфейль. Об этом сообщается на сайте французского правительства.

До нового назначения Рокфейль занимал пост посла Франции в Панаме, Узбекистане, был генконсулом в Рио-де-Жанейро. В 2000-х был политическим советником в посольствах Франции в России и Турции.

В июле этого года и Россия сменила своего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ: вместо Игоря Попова этот пост занял Игорь Ховаев.