На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, выслушав доклад министра здравоохранения, заявил, что больницы по всей стране перегружены, передает Aysor.

“Люди ждут госпитализации у себя дома. Вся система здравоохранения перегружена. Люди умирают. Мы читаем и слышим множество трагических историй ежедневно”, - заявил Пашинян.

Тем не менее он сообщил, что страна не собирается идти на ужесточение карантина, призвав всех граждан Армении вакцинироваться.