Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства

Украина и США 10 ноября подпишут новую хартию стратегического партнерства на заседании комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

По его словам, новая хартия – это практический документ, который будет отвечать совместным вызовам, стоящим перед Украиной и США, создаст рамку дальнейшего развития отношений двух стран, а также усилит единство "в условиях российской агрессии" и даст начало углублению двусторонних отношений.

Ранее президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства.