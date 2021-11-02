В Ереване заявили о возможной встрече Байрамова и Мирзояна

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян не исключает возможности проведения в ближайшее время новой встречи на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана при участии посредников, сообщают армянские СМИ.

"...Думаю, что в ближайшее время пройдут новые встречи и будут созданы условия для полного восстановления переговорного процесса", - сказал Геворкян.

В сентябре этого года на полях 76-й сессии ООН в Нью-Йорке при посредничестве и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.