Так, активисты Центра обслуживания студентов Тегеранского университета в ответ на этот благородный поступок южнокорейского государства подарили посольству Южной Кореи в Иране медицинские маски в количестве 2000 штук. Активисты также провели акцию перед посольством Южной Кореи в Тегеране с требованием вернуть принадлежащие Ирану более 7 млрд долларов, которые были заблокированы в банках Южной Кореи.

Этот шаг в Иране был воспринят неоднозначно. В исламской республике посчитали это издевательством.

Несколько дней назад Южная Корея пожертвовала Ирану 2000 медицинских масок в целях оказания помощи для борьбы с коронавирусом.

Отметим, что между Ираном и Южной Кореей возникли споры в связи с продажей иранской нефти в эту страну. Тегеран намерен подать на Южную Корею в суд из-за ее отказа оплатить поставки иранской нефти. Речь идет о сумме от $6,5 млрд до $9 млрд, которую Сеул удерживает в своих банках.

«Указанные средства Тегеран заработал на продаже своей нефти Южной Корее, но республика отказывается осуществлять выплату, прикрываясь антииранскими санкциями США», - утверждают в Иране.