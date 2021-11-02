В Украине новый министр обороны
Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова на пост министра обороны Украины. Такое решение принято в четверг большинством парламентариев, передает ТАСС.
Сообщается, что кандидатуру Резникова на заседании Рады представил президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно украинскому законодательству, назначенный парламентом министр, который ранее был представлен главой государства, вступает в должность сразу после голосования депутатов.
Накануне Резников был освобожден от должности вице-премьер-министра и министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины на основании поданного им заявления. На посту главы Минобороны он сменил Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с 4 марта 2020 года.