Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 8-11°, днем - 12-14° тепла. В Баку ночью – 8-10°, днем – 12-14° тепла.
Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, днем постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью - 7-12°, днем – 14-17° тепла, в горах ночью 0-5° градусов тепла, днем – 5-10° тепла.