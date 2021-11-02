Мовсумзаде перерезал горло своей знакомой и сел на 19 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлением завершился процесс над Тельманом Мовсумзаде, который в январе нынешнего года перерезал горло своей знакомой Л.Рамазановой и закопал ее тело во дворе дома, сообщает АПА.

Суд приговорил Т.Мовсумзаде к 19 годам лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел 17 января 2021 в поселке Пираллахи. По данным Генпрокуратуры, жительница Пираллахинского района города Баку Лала Рамазанова (1981 года рождения) была убита в результате получения нескольких ножевых ранений в область горла. Полиция обнаружила ее тело во дворе дома.



В ходе расследования был задержан ее знакомый 46-летний Тельман Мовсумзаде. Сообщается, что преступление было совершено на почве ревности.