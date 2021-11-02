Россия следит за американским кораблем в Черном море
Российские военные начали следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Черного моря", - заявили в центре.
Ранее сообщалось, что флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря. Отплыв из Стамбула, корабль по проливу Босфор прошел в Черное море.