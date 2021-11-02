В России допустили воссоздание Советского Союза

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников допустил возрождение Советского Союза после объединения России и Беларуси. Это может сподвигнуть другие бывшие советские республики присоединиться к новому государству, приводит слова российского политика URA.RU.

«Для того, чтобы страны присоединялись, надо, чтобы этот союз был привлекательным. Пока союз славится не очень многими, но все-таки привлекательными качествами. Это отсутствие границы, возможность трудиться, учиться друг у друга без всяких разрешений, не переводить водительское удостоверение на другой язык. Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы. Все это приведет к тому, что и другие присоединятся. Прежде всего это страны бывшего СССР», — объяснил он.

Калашников считает, что ещё имеется ряд вопросов, которые необходимо обсудить. «Мне кажется, этому и будет посвящена встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко», — предположил Калашников.