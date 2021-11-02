Почему растут цены на еду

Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта, - таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, что связано главным образом с ростом цен на растительное масло и зерновые, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает РИА Новости.

Так, индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6% к сентябрю, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта. Такое повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло.

Индекс цен на зерновые в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.

Подорожала, хотя и не настолько, молочная продукция, индекс цен на которую в октябре вырос до 120,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе.