Эрдоган прогнозирует двузначный рост ВВП Турции

“Вопреки прогнозам международных структур, прочащих Турции 9-процентный рост ВВП в 2021 году, мы ожидаем двузначного роста экономики”. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении.

Он отметил, что страна, несмотря на последствия пандемии, продолжит свое развитие, разрушая планы недругов, прочащих Турции беды и кризисы.

Эрдоган подчеркнул, что власти Турции осознают наличие проблем, с которыми пришлось столкнуться гражданам страны из-за коронавирусной пандемии.

«Пандемия нарушила баланс мировой экономики. Мы стремимся минимизировать негативное воздействие этой глобальной тенденции на Турцию», - заявил турецкий лидер.