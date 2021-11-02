Члены албано-удинской христианской общины побывали в Гадруте ФОТО
Расположенный в освобожденном от армянской оккупации поселке Гадрут Ходжавендского района древний албанский храм спустя много лет посетили удины - его настоящие хозяева.
Члены албано-удинской христианской общины вошли сегодня в церковь Агхач, где совершили религиозные обряды, зажгли свечи, прочитали молитвы.
Председатель албанско-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили отметил, что эта церковь принадлежит к древней албанской культуре: «В поселке Гадрут есть две древние албанские церкви. Одна из них – относящаяся к Х веку церковь Агхач, расположенная в селе Чинарлы, а другая – церковь Пресвятой Девы Марии, относящаяся к XII веку. В период оккупации армяне прибегли к фальсификации, пытаясь присвоить церковь себе. Они добавили надписи на армянском языке, изменили часть алтаря. Однако они не смогли сфальсифицировать историю. Сегодня историческая справедливость восстановлена. В течение 30 лет наши земли, а также религиозные храмы находились под армянской оккупацией. Однако благодаря силе нашей победоносной армии наши церкви были освобождены».
Р.Мобили подчеркнул, что удины побывали и в Кельбаджаре, Лачине, где также разрушены, присвоены мусульманские исторические памятники, древнее албанское культурное наследие: «Мы должны восстановить эти памятники. Наша община предпринимает шаги в этом направлении. Наши земли, которые находились под оккупацией около тридцати лет, уже год как освобождены. Мы всегда будем помнить наших шехидов. Благодаря им мы сейчас в этих местах».